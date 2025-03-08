Nevşehir’de bir kişi camide ölü bulundu

Kaynak: İHA
Nevşehir’de bir kişi camide ölü bulundu

Olay Nevşehir’de Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük beldesi Merkez Camii'nde meydana geldi.

Aktarılan bilgilere göre ikindi namazı için camiye gelen imam ve cemaat, imam odasında yerde yatan bir kişinin olduğunu fark etti. İmamın ihbarı üzerine camiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Camide yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin 54 yaşındaki İhsan Yavuz'un olduğu tespit edildi. Yavuz’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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