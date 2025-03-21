Nevşehir’de büyük operasyon! Silah ticareti yapan çete çökertildi

Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bireysel olarak silahlandıkları ve aralarında silah alışverişi yaptıkları belirlenen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 18 farklı adrese düzenlenen operasyonda A.G., A.O.B., F.D., F.Ö., H.K., M.Ç., Z.Ç., N.K., Y.G., S.D., E.M., E.M., A.A., E.Ç. ve M.A.Ç. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; Osmanlı Dönemi'ne ait etnografik tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen elbise, 11 ruhsatsız av tüfeği, 8 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 bomba atar mühimmatı, havalı tüfek, 14 tabanca şarjörü, 2 bin 512 çeşitli ebatlarda fişek, el dedektörü ile kesici aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.