Nevşehir'de DEAŞ operasyonu: 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyette bulunduğu tespit edilen ve Nevşehir'de ikamet eden yabancı uyruklu şahısları uzun süredir takip ediyordu.
Yapılan kapsamlı çalışmaların ardından, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda 3 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.