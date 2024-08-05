Nevşehir'de DEAŞ operasyonu: 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA
Nevşehir'de DEAŞ operasyonu: 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği belirlenen 3 yabancı uyruklu şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyette bulunduğu tespit edilen ve Nevşehir'de ikamet eden yabancı uyruklu şahısları uzun süredir takip ediyordu.

Yapılan kapsamlı çalışmaların ardından, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda 3 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.

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