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Nevşehir'de dolu zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 yaralı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde etkili olan dolu zincirleme trafik kazasına neden oldu. İki otomobil ve bir tırın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 21:31
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Nevşehir'de dolu zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 yaralı

Nevşehir'de dolu zincirleme kazaya neden oldu: 2 ölü, 8 yaralı
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Niğde-Ankara Otoyolu Yazıhüyük beldesi sınırlarında, sürücüleri henüz belirlenemeyen PC 486 plakalı tıra, dolu nedeniyle yavaşlayınca AX 9376 ME plakalı otomobil çarptı.

W 35315 K plakalı otomobilin de bu araçlara çarptığı kazada, Rahime G, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Nevşehir ve Aksaray'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Emik D, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vali hastaneye giderek yaralılarla ilgili bilgi aldı

Hastaneye giden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay'dan bilgi aldı.

Becel, gazetecilere, yaralılardan durumları ağır olanların bulunduğunu belirterek, "Tır, dolu yağışı nedeniyle yavaşladığı esnada arkadan gelen Ukrayna plakalı araç tıra çarpıyor. Tır sürücüsü araçtakileri tahliye ederken arkadan Avusturya plakalı üçüncü bir araç geliyor ve kaza yapan araca çarpıyor. Nevşehir Devlet Hastanemizde 3 yaralı bulunuyor. Özel hastanelerde de 3 yaralı var. Bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Yaralıların üçünün durumu ağır, diğerleri iyi. Yaralılara acil şifalar ve vefat eden vatandaşımız için başsağlığı diliyorum" dedi.

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