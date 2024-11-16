Nevşehir'de genç kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Nevşehir'in Güvercinlik köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Aleyna Özçelik, iş çıkışı dolmuştan indikten sonra yola geçerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Nevşehir-Niğde karayolunda gerçekleşti. Özçelik’in dolmuştan indikten sonra karşıya geçmek istemesi, kazanın sebebini oluşturdu.

Kaza anında, Niğde istikametinden Nevşehir yönüne giden Erhan K. yönetimindeki 50 AH 111 plakalı otomobil, genç kızı fark edemeyerek peş peşe çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık, polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalelere rağmen Aleyna Özçelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Genç kızın cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından sürücü Erhan K. gözaltına alınarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel yetkililer, bu tür kazaların önlenmesi adına trafik güvenliği konusunda daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguladı.