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Nevşehir’de içinde hasta bulunan ambulans kaçırıldı

Nevşehir'de içinde sağlık personeli ve hastanın bulunduğu ambulansı kaçıran şüpheli polisin kovalamacası sonucunda yakalandı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 01:52
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Nevşehir’de içinde hasta bulunan ambulans kaçırıldı

Nevşehir’de içinde hasta bulunan ambulans kaçırıldı
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Gülşehir ilçesinden hasta nakleden B.K. idaresindeki ambulans, Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde, görevlilerin hastayı indirmeye çalıştığı sırada direksiyona geçen M.S. tarafından kaçırıldı.

İsimleri öğrenilemeyen bayan sağlık personeli ve hastanın içinde bulunduğu ambulansla Avanos ilçesi istikametine yönelen M.S, Zübeyde Hanım Caddesi'nde kırmızı ışıkta ve kavşakta bekleyen üç farklı araca çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine, polis ekipleri kaçırılan ambulansı takibe başladı.

Emniyet ekiplerinin durdurmaya çalıştığı ambulans, Karayolları 67. Şube Şefliği Şantiyesi alanına girdi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

Ambulansın alandaki prefabrik yapıya çarparak durması üzerine polis, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen M.S'yi yakaladı.

Kazayı yara almadan atlatan hasta ve sağlık personeli olay yerine gelen bir başka ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekiplerince, aynı hastanede ayakta tedavisi yapılan M.S, emniyete götürülmek üzere araca bindirilirken gazetecilerin "ambulansı neden kaçırdınız" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Ambulansın çarptığı araçlardan aracın sürücüsü Yasin Yıldız, "Kırmızı ışıkta bekliyordum, sol tarafımda da araç vardı. Ambulans aramızdan geçmeye çalışırken bize çarptı." diye konuştu. (AA)

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