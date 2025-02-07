Nevşehir’de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı var

Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Jakem Kavşağı'nda meydana geldi. Nazmi Kavas idaresindeki 68 DT 242 plakalı otomobil seyir halinde iken, kavşağa kontrolsüz giren Rana B.'nin kullandığı 25 AGD 363 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi de yaralandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.