Nevşehir'de inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Nevşehir’de bir inşaatın çöken iskelesinin altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken 2 işçi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Nevşehir'de inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Nevşehir'in Nar Beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bugün öğle saatlerinde, 11 katlı bir inşaatın iskelesinin çökmesiyle iskelede çalışan Ali Galip E., Ali İ ve Abdullah K. iskelenin altında kaldı.

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İnşaatta çalışan diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iskelenin altında kalan 3 işçiyi yaralı olarak çıkarttı.

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Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 isçi Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Nevşehir Devlet Hastanesinde sevk edilen Abdullah K. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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