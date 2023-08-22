Nevşehir'de inşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Nevşehir'in Nar Beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bugün öğle saatlerinde, 11 katlı bir inşaatın iskelesinin çökmesiyle iskelede çalışan Ali Galip E., Ali İ ve Abdullah K. iskelenin altında kaldı.

İnşaatta çalışan diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iskelenin altında kalan 3 işçiyi yaralı olarak çıkarttı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 isçi Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nevşehir Devlet Hastanesinde sevk edilen Abdullah K. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.