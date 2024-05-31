Nevşehir'de iş makinası sel sularının içinde kaldı

Akşam saatlerinde meydana gelen olay, geçtiğimiz günlerde Nevşehir'i etkisi altına alan yoğun yağışın ardından Nar beldesi öz mevkiindeki taşkın kanalında gerçekleşti. Kanalın tıkanmasına neden olan sel, bölgedeki bir vatandaşın arazisine zarar gelmemesi için iş makinasıyla kanal temizliği yaptırmak istemesine sebep oldu.

Ancak iş makinası temizlik çalışması sırasında aniden bastıran sağanak yağışla birlikte, sel suları hızla yükselmeye başladı. İş makinası operatörü önce makineyle kanaldan çıkmaya çalıştı, ancak çamura saplanan iş makinası hareket edemedi. Operatör, güçlü sel suları altında iş makinasını terk ederek kendi canını kurtardı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde, iş makinasının sel suları altında kalma anları yürekleri dağladı. Bu olay, bölgedeki yoğun yağışların ve sel riskinin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi.