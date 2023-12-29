Nevşehir’de kaçak alkol operasyonu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkollü içecek imalatını önlemeye yönelik operasyon düzenlendi. Kaçak alkol ticaretini yaptığı tespit edilen şahısların adreslerine yapılan baskınlarda, 56 litre içime ve satışa hazır imal edilmiş ve çeşitli markalara ait şişelere doldurulmuş alkollü içecek ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, 1 adet alkol tespit kiti, 13 adet çeşitli markalarda dolumu yapılacak boş şişe, 79 adet tabanca fişeği, 17 adet yivsiz tüfek fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Etil alkolden yapıldığı tahmin edilen alkollü içecek ve aparatlara da el konuldu.

Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.