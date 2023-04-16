16 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kontrolden çıkan araç takla attı

Nevşehir’de önündeki otomobile çarptıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 16 Nisan 2023 Pazar - 00:28
Takip Et

Nevşehir’de kontrolden çıkan araç takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç takla attı
+
Aa
-

(İHA) Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Sultan Selim köprülü kavşağında meydana geldi.

Sürücüsü belirlenemeyen 42 ACN 41 plakalı araç sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, önce aynı yönde seyreden Derviş Kaya’nın kullandığı 50 DK 390 plakalı otomobile çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Araç sürücüleri ve takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan araç içerisinde sıkışan kişileri itfaiye ekipleri çıkarttı. 

Kazada yaralanan 4 kişi Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
1
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
2
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
3
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
﻿Güzel oyuncunun eşi suç örgütü lideri çıktı
4
﻿Güzel oyuncunun eşi suç örgütü lideri çıktı
﻿Güzel oyuncunun eşi suç örgütü lideri çıktı
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
5
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Kontrolden çıkan araç takla attı
6
﻿Kontrolden çıkan araç takla attı
﻿Kontrolden çıkan araç takla attı
﻿Onyekuru'nun menajeri İstanbul'da. İmza atıyor
7
﻿Onyekuru'nun menajeri İstanbul'da. İmza atıyor
﻿Onyekuru'nun menajeri İstanbul'da. İmza atıyor
﻿Hasan sözünde durmadı, 85'inci kez çatıya çıktı
﻿Hasan sözünde durmadı, 85'inci kez çatıya çıktı
﻿Hasan sözünde durmadı, 85'inci kez çatıya çıktı
﻿Jesus: Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor. İyi pişirilmiş durum
﻿Jesus: Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor. İyi pişirilmiş durum
﻿Jesus: Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor. İyi pişirilmiş durum
﻿Kontrolden çıkan araç takla attı
﻿Kontrolden çıkan araç takla attı
﻿Kontrolden çıkan araç takla attı
﻿Paris Saint Germain Lens'i yıktı farkı açtı
﻿Paris Saint Germain Lens'i yıktı farkı açtı
﻿Paris Saint Germain Lens'i yıktı farkı açtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.