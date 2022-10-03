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Muslukları var suları yok. Muhtardan pes dedirten yanıt

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Sarılar köyünde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 1 aydır sularının akmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Konuyu muhtara ileten vatandaşlar "Gidin, çeşmede banyonuzu yapın” yanıtını aldı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 14:25
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Nevşehir'de muslukları var suları yok. Muhtardan pes dedirten yanıt

Muslukları var suları yok. Muhtardan pes dedirten yanıt
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İHA'nın haberine göre, Sarılar Köyü'nün Muradiye Mahallesi'ne bağlı Bucaklı mevkiinde yaşayan vatandaşlar, 1 aydır sularının akmadığını iddia etti. Su ihtiyaçlarını köy çeşmesinden karşılayan vatandaşlar, sularının biran önce akmasını talep etti.

Okuldan geldikten sonra ders yapmadan önce hayvanlarını suladığını söyleyen Ramazan Can Çatalbaş (12), “Bizim sularımız akmıyor. Köy muhtarımızı arıyoruz, telefonlarımıza cevap vermiyor. Bizi sürekli aşağılıyor. Bizim büyükbaş havanlarımız var. Her gün bu çeşmeden su çekerek hayvanlarımızı suluyorum. Ben bir de öğrenciyim, okuldan gelince ders mi yapacağım, yoksa hayvanları mı sulayacağım?” diye konuştu.

MUHTARDAN PES DEDİRTEN AÇIKLAMA

Sürekli muhtarı aradıklarını ve bir sonuç alamadıklarını söyleyen Çatalbaş; “Bir defasında annem ‘Sular akmıyor, yıkanamıyoruz’ diye muhtarı aramıştı. Muhtar da anneme 'Gidin, çeşmede banyonuzu yapın' diye cevap verdi. Biz hangi çağda yaşıyoruz. Babam işten geliyor, banyo yapamadığı için tozuyla yatmak zorunda kalıyor” dedi.

Köy çeşmesinden sürekli su taşıdıklarını anlatan Lütfiye Çatalbaş ise, “Çocukları dışarıda yıkamak zorunda kalıyorum” dedi. 

Geçimlerini hayvancılık yaparak sağladıklarını aktaran Lütfiye Çatalbaş, "8 tane büyükbaş hayvanımız var. Sularımız akmadığı için sürekli bu çeşmeden su çekerek hayvanlarımızı sulamak zorunda kalıyoruz” dedi.

Köy sakinlerinden Asiye Çatal da, evlerinde su olmadığı için misafirliğe kimsenin gelmediğini belirterek, “Kayseri’de yaşayan çocuklarım var. Su olmadığı için onlar da gelmiyor. Yanımda kalan bir evladım vardı. O da su sorunundan dolayı gitmek zorunda kaldı. Birçok yere müracaat ettik fakat bir sonuç alamadık. Kullandığımız suyu köy çeşmesinden getiriyoruz, içme suyunu da araçla gidip başka yerlerden temin ediyoruz” diye konuştu. 

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