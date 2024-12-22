Nevşehir’de otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kapucubaşı Mahallesi Yüceyol Sokak'ta meydana geldi. M.İ. idaresindeki 68 ADZ 443 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bahçe duvarından aşağıya uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan 3 yaralı, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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