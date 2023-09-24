Nevşehir’de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir’de otomobil ile kamyonun karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Nevşehir’de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Kayseri yolu Sarıhıdır köyü kavşağında meydana geldi. Yakup B. idaresindeki otomobil, Kayseri istikametine giden Mustafa Umut B.’nin kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil içerisinde sıkışan sürücüsü Yakup B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma B. ve kamyon sürücüsü Mustafa Umut B. de yaralandı.

Yaralılar Nevşehir’deki hastanelerde tedavi altına alınırken, kazada hayatını kaybeden Yakup B.’nin cansız bedeni de sıkıştığı otomobilden Avanos Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Nevşehir - Kayseri karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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