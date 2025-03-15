Nevşehir’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Nevşehir’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Nevşehir'de otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'de otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Jandarma Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre G.'nın kullandığı 50 AEB 109 plakalı motosiklet ile Serap K.'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Emre G. ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili sokuşturma başlatıldı.

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