Nevşehir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2'si Rus turist, 3 yaralı

Olay, Avanos ilçesinde gece yarısı 00.30 civarında gerçekleşti. 38 YS 786 plakalı aracın sürücüsü Yaşar Alp S. ile 0788 AB 05 Rusya plakasına sahip motosikletin sürücüsü Islambul Daudova arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bir çarpışma yaşandı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet kontrolden çıkarak yolda savruldu. Islambul Daudova, eşi Aimisat Daudova ve otomobilde bulunan bir yolcu yaralanırken, ihbar üzerine hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olmadığı bildirildi. Polis ekipleri, kazanın nedenlerini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı.