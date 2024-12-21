Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Nevşehir'de otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Nevşehir-Kayseri yolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada Deniz Kılıç (24) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Nevşehir-Kayseri yolunda meydana geldi. E.O. idaresindeki 38 EN 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobildeki Deniz Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü E.O., M.K. ve M.Y. Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son Haberler
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze’de can kaybı arttı
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze’de can kaybı arttı
Malatya’da siyah kuşak heyecanı
Malatya’da siyah kuşak heyecanı
Denizli'de sokağa beton parçaları yağdı!
Denizli'de sokağa beton parçaları yağdı!
Konya Ereğli'de TIR'dan gelen kötü kokunun nedeni bakın neymiş!
Konya Ereğli'de TIR'dan gelen kötü kokunun nedeni bakın neymiş!
İtalyan basını yazdı: Dybala son maçına çıkacak
İtalyan basını yazdı: Dybala son maçına çıkacak