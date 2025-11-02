Ürgüp ilçesinde Ortahisar Beldesi yakınlarında başıboş 2 ata, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle atlar yere yığıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü yaralanırken, araçta da hasar oluştu. Başıboş 2 at ise öldü. İhbar üzerine kaza yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği karayolu trafiğe kapatılırken, belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Nevşehir’de otomobilin çarptığı 2 at öldü
Kaynak: DHA
