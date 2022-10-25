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Nevşehir'de feci kaza! 1 ölü

Nevşehir-Gülşehir Karayolu Sulusaray mevkii yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yol kenarında yürüyen yabancı uyruklu bir şahsa otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan sürücü ise aranıyor.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 08:03
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Nevşehir’de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

Nevşehir'de feci kaza! 1 ölü
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İHA

Kaza, saat 22:15 sıralarında Nevşehir-Gülşehir Karayolu Sulusaray Kavşağı yakınında meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Afgan uyruklu A.E.'ye (27) bir araç çarpıp, kaçtı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

 

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
A.E.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, A.E.'ye çarpan sürücünün yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.
 

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