Nevşehir'de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle İstiklal Caddesi Necdet Ersan Parkı yanında meydana geldi. Park halindeki 50 NC 434 plakalı otomobilden önce dumanlar, sonra alevler yükseldi.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yanan araca önce çevrede bulunan esnaflar yangın söndürme tüpü ile müdahale etti.

Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de aracı söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.