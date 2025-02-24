Nevşehir'de park halindeki otomobil yandı

Kaynak: DHA
Nevşehir'de park halindeki otomobil yandı

Nevşehir'de binanın otoparkında alev alan otomobil yandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Nevşehir'de binanın otoparkında alev alan otomobil yandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

nevsehirde-park-halindeki-otomobil-yand-582696-172450.jpg

Olay, saat 20.00 sıralarında Cevher Dudayev Mahallesi Özlem Sokak'ta bulunan Berat D.'ye ait 06 ETL 726 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken o anlar binadaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yandığı, bir süre sonra ekiplerin gelip, yangına müdahale ettiği görüldü.

Son Haberler
Bilecik’te Türk Büro-Sen İl Başkanlığı maliye çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi
Bilecik’te Türk Büro-Sen İl Başkanlığı maliye çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi
Okan Buruk "Vincic Türk hakemlerinden daha kötü yönetti"
Okan Buruk "Vincic Türk hakemlerinden daha kötü yönetti"
Türkan Şoray makyajı sosyal medyada viral oldu
Türkan Şoray makyajı sosyal medyada viral oldu
Çorum'da yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı
Çorum'da yaralı halde bulunan tilki tedavi altına alındı
Galatasaray derbiden avantajla çıktı
Galatasaray derbiden avantajla çıktı