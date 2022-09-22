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Nevşehir’de sağanak sele döndü

Nevşehir’de akşam saatlerinde etkili olan yağış sele döndü.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 01:03
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Nevşehir’de sağanak sele döndü

Nevşehir’de sağanak sele döndü
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Gülşehir İlçesine bağlı Civelek Köyüne yağan kısa süreli dolu yağışı sonrası sel felaketi yaşandı. Civelek ve Yeşilöz köy yolu ulaşıma kapanırken birçok evin bahçe duvarı yıkıldı. Bağ yollarında hasara neden oldu.

Sel ihbarı alan Nevşehir İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle trafiğe kapanan iki köy yolunu tekrar ulaşıma açmak çalışma başlattı.

Civelek Köyü muhtarı yaptığı açıklamada “Şu anda köyümüze ulaşım yolu kapandı. Ulaşımda sıkıntı var. Yağış akşamdan sonra başladı ve sonrasında dolu yağışına döndü. Vatandaşların bahçe duvarları yıkıldı. Yollarımız bozuldu” şeklinde konuştu. (İHA)

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