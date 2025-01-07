Nevşehir’de sahte zeytinyağı operasyonu: 5 bin 370 litre ele geçirildi

Kaynak: DHA

Nevşehir'de gerçekleştirilen operasyonlarda 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Nevşehir'de, 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi, gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Aydın'dan Nevşehir'e geldiğini iddia eden H.K., market işleten Zeynep Gökşen'e zeytinyağı satmaya çalıştı. Gökşen, numune olarak bırakılan zeytinyağının test edilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin incelemesi sonucu zeytinyağı sahte çıktı. Bunun üzerine Gökşen durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, sahte zeytinyağlarını satmaya çalışan H.K.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin minibüsünde yapılan aramalarda 5 bin 370 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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