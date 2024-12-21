Nevşehir’de takla atan otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Nevşehir’de takla atan otomobil kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Nevşehir'de kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza sabah saatlerinde Nevşehir - Kayseri kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O. kullandığı 38 EN 111 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki D.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü ve 2 yolcu da yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden D.K.'nin cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

kazaa.jpgKazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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