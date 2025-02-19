Nevşehir’de tarihi eser operasyonu

Nevşehir Valiliği İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Jandarma ekipleri Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde ikamet eden İ.A.'nın evinde ve eklentilerinde Cumhuriyet savcısının talimatı ile adli arama yaptı.

Yapılan aramada 5607 ve 2863 sayılı kanun kapsamında değerlendirilen 68 adet tarihi obje ve sikke ile birlikte 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet şarjör, 1 adet bıçak, 1 adet el detektörü, 1 adet büyük detektör, 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.A. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.