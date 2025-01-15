Nevşehir’de trafik kazası! 1 yaralı

Kaza, Nevşehir-Gülşehir karayolu Sulusaray kavşağı yakınlarında saat 14:00 civarında meydana geldi. Ahmet K. idaresindeki 06 BKM 674 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, önce refüje düştü, ardından da yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücü Ahmet K.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, Ahmet K.'nın durumunun stabil olduğu bildirildi.

Kazada, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Araç, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde incelemeler yaptı.

Bölge yetkilileri, sürücülerin dikkatli olması gerektiğini ve özellikle kış aylarında yollardaki olumsuz şartlara karşı tedbirli olmalarını hatırlattı. Ayrıca, vatandaşların zorunlu olmadıkça araç kullanmamaları ve trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.