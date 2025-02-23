Nevşehir’de trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Nevşehir’de trafik kazası: 2 yaralı

Nevşehir'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olan motosiklet sürücüsünün 0,79 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Milli İrade Caddesi Türbe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.E. (17) kullandığı motosikletle kırmızı ışıkta geçince kavşaktan dönmeye çalışan Eda E.'nın kullandığı 38 AJN 460 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ve motorda yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yapılan kontrolde motor sürücüsünün 0.79 promil alkollü olduğunu ve ehliyetinin olmadığını belirledi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Kürşad Zorlu'ya AKP'de yeni görev! Kongrede belli oldu
Kürşad Zorlu'ya AKP'de yeni görev! Kongrede belli oldu
Simon Banza Paul Onuachu'yu geride bıraktı
Simon Banza Paul Onuachu'yu geride bıraktı
Empoli taraftarından İsrail'e kırmızı kart
Empoli taraftarından İsrail'e kırmızı kart
Sahaya giren köpeğe hakem müdahalesi
Sahaya giren köpeğe hakem müdahalesi
Nevşehir’de trafik kazası: 2 yaralı
Nevşehir’de trafik kazası: 2 yaralı