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Nevşehir'de Yeniden Refah Partisi otobüsü devrildi

Nevşehir'de Yeniden Refah Partisi delegelerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu en az 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 20:25
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Nevşehir'de Yeniden Refah Partisi otobüsü devrildi

Nevşehir'de Yeniden Refah Partisi otobüsü devrildi
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Tevfik Aras yönetimindeki 38 GH 373 plakalı otobüs, Kırşehir-Kayseri kara yolunun Hacıbektaş Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada otobüste bulunan 17 kişi yaralandı.

Yaralılar, Nevşehir ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kazada en az 17 kişinin yaralandığı kazada, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

FATİH ERBAKAN'DAN MESAJ

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Olağan Genel Kurulu'ndan dönenleri taşıyan otobüs Kayseri-Kırşehir karayolu üzerinde devrildi. Kazada 17 kişi yaralanırken, Parti Genel Başkanı Fatih Erbakan da geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da yapılan Yeniden Refah Partisi'nin Olağan Genel Kuruluna katılanları taşıyan Teyfik A.'nın sürücüsü olduğu Süha Turizme ait 38 GH 373 plakalı otobüs, Kırşehir-Kayseri karayolu Hacıbektaş ilçesine bağlı İlicek mevkisinde şarampole devrildi. Kazada 17 kişi yaralanırken, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan da geçmiş olsun mesajı yayımladı. Erbakan mesajında, "2. Olağan Büyük Kongremiz sonrası Kayseri'ye dönerken trafik kazası geçiren teşkilat mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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