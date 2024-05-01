Nevşehir’de yol çalışmaları yapılıyor

Kaynak: İHA
Nevşehir’de yol çalışmaları yapılıyor
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde, altyapı çalışmaları ve çeşitli sebeplerle bozulan yollar ve yaya kaldırımları, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarılıyor.

Mahallede yapılan çalışmaları bugün yerinde kontrol eden Belediye Başkanı Rasim Arı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalarda görev yapan belediye personellerine kolaylıklar dileyerek mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Arı, tüm mahallelerde gerek duyulan bakım ve onarım çalışmaları ile ilgili tespitlerin yapıldığını ve bunla ilgili olarak belediye ekiplerinin saha çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Arı’ya çalışmaları esnasında bazı belediye meclis üyeleri de katıldı.

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