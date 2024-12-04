Nevşehir’deki feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, otomobil ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada, 24 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Kaza, Ürgüp ilçesindeki Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Ferhat M. yönetimindeki 38 AJC 719 plakalı otomobil ile Hamdi D. yönetimindeki 51 ER 650 plakalı üniversite öğrencilerini taşıyan servis aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrilirken, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazanın ardından yapılan ilk müdahalede, 16'sı öğrenci toplam 24 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki Semiha Durakçı, kazada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.