YENİÇAĞ - Konya / Vedat Medet Yıldırım

​Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, bir tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralanırken, Konya Ereğlili üniversite öğrencisi bir genç kız doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

​Kaza, saat 23.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Avanos Kavşağı'nda gerçekleşti. H.K. idaresindeki Latin Amerikalı turist kafilesini taşıyan tur otobüsü ile M.E.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

​Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

​Feci kazada, otomobilde bulunan, aralarında 4'ünün ağır olduğu belirtilen 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

​Ağır yaralılardan, Konya Ereğli nüfusuna kayıtlı üniversite öğrencisi Ezgi Karael ve Hakan Çeklicek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

​Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.