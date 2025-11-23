YENİÇAĞ - Konya / Vedat Medet Yıldırım
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, bir tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralanırken, Konya Ereğlili üniversite öğrencisi bir genç kız doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Avanos Kavşağı'nda gerçekleşti. H.K. idaresindeki Latin Amerikalı turist kafilesini taşıyan tur otobüsü ile M.E.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi.
Feci kazada, otomobilde bulunan, aralarında 4'ünün ağır olduğu belirtilen 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralılardan, Konya Ereğli nüfusuna kayıtlı üniversite öğrencisi Ezgi Karael ve Hakan Çeklicek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.