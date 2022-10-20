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Tarihi konağa zincirli koruma

Nevşehir'de 1 asırlık tarihi binanın zincirlerle koruma altına alınması görenleri şaşırtıyor. Yöre esnaflarından Mehmet Güleşer “Zincire vurulmasının sebebi konağın yıkılmaması. İnşallah yakın tarihte tekrar turizme kazandırılır” şeklinde konuştu.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 11:32
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Nevşehir'deki tarihi konağa zincirli koruma

Tarihi konağa zincirli koruma
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İHA'nın haberine göre, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar Beldesi'nde 1 asırlık olan tarihi binanın zincirlerle konuma altına alınması görenleri şaşırtıyor. 

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesi'nde bulunan 100 yıllık tarihi bina, dönemin Kültür ve Tabiat Koruma Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alındı. 

Ancak bir asırlık tarihi binanın koruma altına alınma yöntemi görenleri hayrete düşürdü. Göreme Caddesi’nde bulunan asırlık bina, kapıları, pencereleri ve tüm çevresi zincirlenerek koruma altına alındı.

Yaklaşık 100 yıldır ayakta kalmayı başaran tarihi konak için Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından Temmuz ayında konak için temizlik çalışmasına izin verildiği belirtilirken, yöre esnaflarından Mehmet Güleşer “Zincire vurulmasının sebebi konağın yıkılmaması. Yeni sahipleri satın aldı, temizletti. Zincirli koruma yöntemi gelen geçenin dikkatini çekiyor. İnşallah yakın tarihte tekrar turizme kazandırılır” şeklinde konuştu.

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