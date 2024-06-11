Nevşehir’deki tarım arazilerini dolu vurdu. Onlarca dönün ekin telef oldu

Meteorolojinin uyardığı Nevşehir’in Özkonak kasabasında, dolu yağışı etkili oldu. Yağış sonucu tarım arazilerine ekilen ekinlerin büyük çoğunluğu işlenemez hale geldi.

“ÇİFTÇİLER GÜBRE BORÇLARINI ERTELENMESİNİ İSTİYOR”

Kutlu Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Erdemli, dolunun vurduğu Özkonak kasabasında incelemelerde bulundu.

Erdemli, yaşanan doğal felaket sonrası ekinleri telef olan çiftçilerin zor durumda olduğunu ve gübre borçlarının ertelenmesini istediklerini aktardı.

Erdemli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu dolu yağışı ve sonucu Nevşehir Özkonak kasabasında binlerce dönüm arpa ve buğday tarlası işlenemez hale geldi.

Zarar bölgede çok büyük ve zarar oluşan arazilerin %75 çiftçi tarafından sigortalanmamış. Tekrar ekecekleri tohum ve atacakları gübre konusunda desteklenmek ve borçlarının ertelenmesini istiyorlar.

Arabalarımıza nasıl zorunlu trafik sigortası yapıyorsak; tarlalarımıza da yapalım. Maalesef çiftçi ağzına diş taktıracak parayı bulamadığı için doğal olarak sigorta yaptırmaya da bütçe ayırmak için güçlük çekiyor.

En azından zorunlu hale getirip taksitli ödemeleri bir şekilde sağlanırsa en azından büyük mağduriyetler engellenir şu durumda büyük mağduriyet var."