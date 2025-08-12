Nevşehir’deki yangın kontrol altında!

Merkeze bağlı Nar Beldesinde bulunan Öz mevkiindeki boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyürken; ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına yaklaştı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da küreklerle yangına müdahale ederken, TOMA da sevk edildi. Çıkan yangın ekiplerin yoğun mücadelesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

1 saatte söndürülen yangında; yaklaşık 100 dönümlük arazinin küle döndüğü öğrenildi.