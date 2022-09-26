3 bin nüfuslu ilçeye 3,4 milyon liralık millet bahçesi. Millet bahçeleri milletin yakasıya yapıştı

Nüfusu itibarıyla kasabadan köy statüsüne düşme ihtimali bulunan Cumhur İttifakı idaresindeki bir kasaba daha millet bahçesi sevdasına düştü. Nevşehir’in, toplam bin 692 seçmeni bulunan 3 bin nüfuslu Tatlarin kasabasına 3 milyon 465 bin TL’lik millet bahçesi yaptırılacağı öğrenildi.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Yerel yönetimlerin bütçesinde karadelik oluşturan millet bahçeleri için kesenin ağzını açan belediyelere yenisi eklendi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 seçimlerine yönelik seçim vaatleri arasında yer alan millet bahçeleri için yüz milyonlarca lira harcanırken nüfusu itibarıyla köy statüsüne düşme ihtimali bulunan kasabalar da millet bahçesi için harekete geçti.

SÖZLEŞME İMZALANDI

MHP’li Ercan Selvi idaresindeki Tatlarin Belediyesi, 7 Eylül’de, “Millet Bahçesi Yapımı” ihalesi açtı. Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesine yapılacak millet bahçesi için açılan ihalede yaklaşık maliyet 3 milyon 438 bin TL olarak belirlendi. Tatlarin Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen ihaleye 3 milyon 465 bin TL’lik teklif verildi. Teklifin sahibi MVC İnşaat Taahhüt Limited Şirketi ile MHP’li Tatlarin Belediyesi arasında 23 Eylül’de sözleşme imzalandı. Millet bahçesinin inşa edileceği alanın toplam büyüklüğünün 5 bin 900 metrekare olduğu bildirildi.

ŞİRKETTEN TANIDIK ÇIKTI

Tatlarin’e 3,4 milyon TL’lik millet bahçesi inşa edecek şirketin sahibinin ise tanıdık bir isim olduğu ortaya çıktı. Şirket sahibi Mevci Çevik’in Yeşilay Nevşehir Şubesi’nde bir dönem Şube Başkanı olarak görev yaptığı ve iktidara yakınlığı ile bilinen Birlik Vakfı Nevşehir Şubesi’nin Yönetim Kurulu’nda olduğu bildirildi. Daha önce de Osmaniye’nin ilk millet bahçesi, Düziçi’ne bağlı Ellek Beldesi’nde tamamlanmıştı. Toplam 24 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinin birinci etabı için 425 bin TL harcanmıştı. Kasabadaki bahçenin ikinci etabının maliyeti ise hâlâ belli olmadı.