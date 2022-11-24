Kapadokya balonsuz kaldı 

İHA'nın haberine göre, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi 17 Kasım Perşembe gününden bu yana olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balonlarının uçmasına izin vermiyor.

Balon turlarının, hava koşullarının normalleşmesi halinde hafta sonunda yeniden başlaması bekleniyor. Kapadokya Bölgesinde, yılda ortalama 250 gün uçuş gerçekleştirilebiliyor.

Son günlerde yapılan zamlardan sonra Kapadokya Bölgesini havadan izlemek yerli turistler için imkansız hale geldi. Yabancı turistler kişi başı 220 Euro'ya vererek Kapadokya'yı havadan izleyebiliyor. Bu fiyatları ödeyemeyen yerli turistler ise çareyi ya balon turlarını yerde izleyerek ya da 35 liralık sanal turlara katılarak buluyor.