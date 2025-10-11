İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “YeniGün” programının yayından kaldırılmasının ardından Gazeteci Nevşin Mengü Youtube canlı yayınında Küçükkaya’nın kanaldan ayrılması ilgili bir iddia ortaya attı.

Mengü yayınında şu ifadelere yer verdi:

“İsmail Küçükkaya, programına konuk ettiği Mustafa Balbay'ın Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okuması üzerine kanal yönetiminin ‘bu konular başımızı derde sokar’ demesi üzerine 3 yıllık kontratı ( Mengü daha sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yaparak söz konusunu kontratın 1 yıllık olduğunu belirtti. ) ödenerek kanaldan uzaklaştırıldı. Ama biz gazetecilere çalıştıkça iş gelir ne olursa olsun parasını da alacak olsa üzülmüştür İsmail Küçükkaya, Böyle bir pozisyonda olmak istemez ama ilk yayına başladığı zaman konuğu zaten CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu. Ben şaşırmıştım açıkçası muhtemelen CHP’de kendi açısından şöyle düşünüyor. Halk TV bizim kendi seçmenimiz, Sözcü TV bizim kendi seçmenimiz orada saflar sıklaştırılmış durumda. Daha ortada duran seçmene Ekol Tv gibi Tv100 gibi yerlerden ulaşabilir miyiz acaba diye düşünüyor muhtemelen. Özellikle buralardan sesini duyurmak istiyor muhalafet.





