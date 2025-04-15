Nevşin Mengü açıkladı: Muhbir ihbar etti, polis harekete geçti! 4 ekip otosuyla operasyon

Nefes Gazetesi yazarı Nevşin Mengü, Youtube hesabından yaptığı bir yayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak gerçekleştirilen protestolar gözaltına alınarak tutuklanan öğrencilerin ailelerine ilişkin flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Nevşin Mengü, sosyal medyadaki X hesabından, Youtube'deki videosunun bir kısmını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, tutuklanan öğrencilerin ailelerinin muhbirlerle uğraştığını öne sürdü ve Balıkesir'de gerçekleşen bir olaya değindi.

Mengü açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Tutuklu öğrencilerin aileleri bir de muhbirlerle uğraşıyor

Balıkesir'de tutuklu oğlu için basın açıklaması yapan anneyi yemediler içmediler 4 ekip otosuyla operasyon yaparak karakola götürdüler"

Tutuklu öğrencilerin aileleri bir de muhbirlerle uğraşıyor

Balıkesir'de tutuklu oğlu için basın açıklaması yapan anneyi yemediler içmediler 4 ekip otosuyla operasyon yaparak karakola götürdüler pic.twitter.com/MP0BOLa1B0 — nevsin mengu (@nevsinmengu) April 15, 2025

NEVŞİN MENGÜ HARARETLE ANLATTI

Nevşin Mengü İşte muhbirlerle uğraşan tutuklu öğrenci ailesinin hikayesini hararetle anlattı.

İşte Mengü'nün anlatımıyla, şoke edecek çarpıcı iddialar;

"BALIKESİR'DEKİ PANKART NEDENİYLE "CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN" TUTUKLANDI

Balıkesir'de şöyle bir şey olmuş; Bir güzel sanatlar fakültesi öğrencisi arkadaş, bu Saraçhane eylemlerinde pankart hazırlıyor kendisi. Güzel sanatlar öğrencisi olduğu için işte; Erdoğan'a 'imposter' demiş. Öyle de bir pankart hazırlamış. Bence, İngilizce hazırladığı için daha da kızdılar. "Niye sen bizi İngilizce bilmiyor mu sandın?" falan diye... "Cumhurbaşkanı'na hakaretten" tutuklu bu arkadaş: Mehmet Arda Irmak.

BASIN TOPLANTISI SONRASI İHBARCI SÜRPRİZİ

Mehmet Arda Irmak için... Özellikle İstanbul'da tabi daha göz önünde ve herkes İstanbul'da, Ankara'da olduğu için, Ankara'daki tutuklu öğrenciler, İstanbul'daki tutuklu öğrenciler daha çok konuşuluyor da... Ankara, İstanbul dışındakiler biraz unutuluyor. Arkadaşları, ailesi, annesi bir araya geldiler bir basın toplantısı düzenlediler. Bir basın açıklaması yaptılar. Bu basın açıklamasından sonra, Mehmet Arda Irmak'ın annesi bir çay ocağında, diğer gençlerle oturuyor, işte konuşuyor, sohbet ediyor...

İHBARCIDAN ÇELİŞKİLİ DAVRANIŞLAR

İşe bakın o çay ocağında, bir ihbarcı! Birisi aramış ve polise ispiyonlamış: "Bu terörist öğrencinin anası burada." Sözde, bu ihbarcı demiş ki diğer öğrencilere: "Mehmet Arda'yı unutturmayın, sokağa çıkın." Bu ihbarcı-ispiyoncu polise diyor ki; "Bu kadın böyle eylem şey yaptırmaya çalışıyor, tutuklayın bunu."

MENGÜ'DEN İLGİNÇ BENZETME

Hani 'Kürtaj dede' vardı ya "Kürtaj yapıyoruz burada, 155'i ararım, tutuklatırım seni" diye, İşte bu da gerçek hayatta yaşananı.

POLİSLER TAKSİDE ÇEVİRDİ, TAKSİCİ KORKTU

Bu ihbarcı polisi arıyor. Ve Mehmet Arda Irmak'ın annesi, bu basın toplantısından sonra taksiye biniyor eve gidecek... Taksiyi 4 tane ekip otosu durduruyor. Avukat arkadaşla konuştum. Taksici demiş ki: "Ya korktum ben. Bu arabada taşıdığım bir mafya lideri falan mı? hayırdır, 4 tane ekip otosu birden nasıl durduruyor? Kimi taşıyorum ben? Öyle kendi halinde bir kadına benziyor ama." Korkmuş yani taksici. Durduruyorlar taksiyi, kadını gözaltına alıyorlar. İfadesi alınıyor ve bırakılıyor.

"EKİP OTOLARI CAYIR CAYIR YOLLARDA"

Ama olaya bakın! Bir tane çay ocağında ispiyoncu diyor ki "böyle böyle" diyor diyo. Ekip otoları, cayır cayır yollarda taksi durduruyor falan... Bir tane üniversite öğrencisi oğlu için basın açıklaması yapan kadını gözaltına alıyorlar. Yani çok acayip şeyler oluyor.

IMPOSTERT NE DEMEK?

Nevşin Mengü'nün açıklamasına göre, Mehmet Arda Irmak'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaretten" tutuklanmasına neden olan, pankarttaki İngilizce kelime olan "imposter", Türkçe'de "sahtekar" anlamına geliyor.