Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında yaptığı açıklamada DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın Akit TV’ye çıkmasını doğal karşıladığını belirterek, “Babacan CHP tabanından oy alamayacağını gördü, AKP seçmenini hedefliyor. Bu yüzden Akit TV’ye çıkması stratejik olarak mantıklı” ifadelerini kullandı.

Mengü’nün dikkat çeken bir diğer değerlendirmesi ise Akit yazarı Ali Karahasanoğlu’nun Babacan’dan helallik istemesi üzerine oldu. Karahasanoğlu’nun geçmişteki sert eleştirileri nedeniyle helallik istemesini Mengü, “Kötülük yaptıkları insanlardan helallik istemeye bugün başlasalar ömürleri yetmez” diyerek vicdan muhasebesi çağrısı yaptı.

Gazeteci Nevşin Mengü şöyle konuştu:

Ali Babacan'ın Akit TV'ye çıkmasına yadırgamadım. Fakat, “Ne işin var Akit TV'de? İşte özüne döndü diye yadırgayanlar olmuş” bence böyle bakmak yanlış. AKP’den ayrılan bu siyasi partiler zaten daha yeni ve dengelerini siyasette nereye oturacaklar, nasıl siyaset yapacakları belli değil. Kendi içlerinde bir kimlik çatışmasını yaşar hale geldiler. Bunlar AKP'den kopmuş partiler, siyasal islamcı geçmişi olan partiler. Bu partiler bir günde değişecek, başka bir parti haline gelecek hali yok. DEVA Partisi içerisinde liberal isimler olabilir ama bu liberal isimler de tutunamadılar. DEVA içinde tutunanlar eski AK Partililer oldu. Dolayısıyla DEVA Partisi de yerini yeni buluyor. Yani Ali Babacan şunun farkına vardı. CHP tabanından oy alması Ali Babacan'ın çok zor. Liberal isimleri yanına alarak öyle bir o çizgide bir parti kurması çok zor. O tohum tutmuyor. O yüzden AKP seçmenini hedefleyecek. Tabii ki onun için Akit TV'ye çıkması normal kendisi açısından bana soracak olursanız. Yani Akit TV'ye çıkacak ki o seçmeyle konuşacak.

Ali Karahasanoğlu Akit TV'nin en sert isimlerinden bir tanesi. Köşesinde yazmış, “Sayın Babacan'la program öncesinde kısa bir sohbet imkanı da bulduk kendisi hakkında önceki tarihlerde özellikle 2023 öncesindeki süreçte yaptığım sert eleştirilerden dolayı helallik de istedim” diye yeni Akit ve yazarları bir helalleşme hakikaten vicdanlarına dönseler sorsalar biz iyi bir Müslümanız da acaba insanlar hakkında böyle çirkin şeyler yazıyoruz. Yeri geliyor iftira atıyoruz. Yeri geliyor linç kampanyaları düzenletiyoruz. Bizim helallik istememiz gerekmez mi diye düşünseler kötülük yaptıkları insanlardan helallik istemeye bugün başlasalar ömürleri yetmez. Öyle de bir kara delik, böyle hakaret ederek, belden aşağı vurarak bu ne gazetecilik ne de siyasetçilik. Yani bana göre hatanın neresinden dönersen kardır.