Gazeteci Nevşin Mengü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılan Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Fatih Erbakan, Hüda-Par, DSP ve uzun süredir kamuoyunda görünmeyen Sinan Oğan’ın da yer aldığını ve 2023 seçimlerinde milliyetçi blokun cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkan Oğan, seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verdiğini hatırlattı. Mengü, Oğan’ın resepsiyonda yeniden sahneye çıkmasının tesadüf olmadığını belirterek, onun reel siyasette daha aktif bir rol üstlenebileceğini ifade etti.

YENİ ANAYASA İÇİN ERDOĞAN KOLLARINI SIVADI

Resepsiyona katılan siyasetçiler ve genel atmosferi yorumlayan Mengü, “Erdoğan yeni anayasa için kolları sıvadı. Bu süreç hızlı ilerleyecek. Yeni yıldan sonra çok hızlı bir şekilde yeni anayasa yapıldığını ve yeni ittifaklar kurulduğunu göreceğiz” dedi.