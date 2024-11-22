Nevşin Mengü YouTube kanalında teğmenler hakkında konuştu: Akar, Bahçeli’ye ulaşmış, ‘Bunlar Zafer Partili’ demiş

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmaları ve kılıç çatmalarının ardından soruşturma açan teğmenlere ilişkin yeni iddialar geliyor. Nevşin Mengü, bir programda Hulisi Akar’ın Bahçeli’yi teğmenleri Zafer Partili olduğuna inandırdığını iddia etti. Mengü, "ilk olarak Bahçeli’ye ulaşmış, ‘Bunlar Zafer Partili’ demiş. Bu şekilde kendini ön plana çıkarmaya çalışıyor." dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ise X hesabından Mengü’nün paylaşımını alıntılayarak, edindiği kaynaklarda “Hulusi Akar’ın tekrar MSB olmak için genç teğmenler üzerinden ortalığı karıştırdığını ileri sürdüler” dedi. Hulusi Akar, gazeteci Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iddialarını yalanlayarak, inceleme başlatılacağını söyledi.

Dün ise Akar’ın bir programda, Bahçeli’ye övgü dolu sözleri dikkat çekti. Akar, “Sayın Devlet Bahçeli bilge kişiliğiyle gerçekten tarihe not düşen ve istikamet çizen bir liderdir.” dedi. Ayrıca Bahçeli, Akar’ın samimi ilişkileri daha önceye dayanıyor. Bahçeli, Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilmesi üzerine Akar'ın makamına silah hediyesi göndermişti.

MENGÜ: DÜZ MİLLETVEKİLİ OLARAK KALMAK İSTEMİYOR

Teğmenler meselesine Nevşin Mengü yeni bir boyut kattı. Mengü, kendi YouTube hesabın üzerinden yaptığı paylaşımda çok önemli bir iddiada bulundu. Mengü, teğmenler hakkında, “Düz Milletvekili olarak kalmak istemiyor. Benim edindiğim bilgiye göre; ilk olarak Bahçeli’ye ulaşmış, ‘Bunlar Zafer Partili’ demiş. Bu şekilde kendini ön plana çıkarmaya çalışıyor. Hulisi Akar’ın siyasi hırsları üzerine bu işin bu noktaya taşındığını söylüyor, çok ciddi kaynaklar.” dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ’TAN TEPKİ GELDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da X hesabı üzerinden Mengü’nün iddiasını alıntıladı. Özdağ, 30 Ağustos’ta yaşanan olaydan sonra MHP’den teğmenlere yönelik 3 destek açıklaması gelmiş sonra Bahçeli teğmenleri sert şekilde eleştirildiğini alıntılayarak, Nevşin Mengü’nün o zaman bu eleştirinin nedeninin Bahçeli’nin teğmenlerin Zafer Partili olduğuna inanması olduğunu programında anlattığını söyledi.

Nevşin Mengü çok önemli bir bilgi/iddia paylaştı. Hulusi Akar Devlet Bahçeli’ye giderek subay yemini eden teğmenlerin Zafer Partili olduğunu söylemiş.

Bahçeli’yi teğmenlere karşı Zafer Partisi üzerinden tahrik etmiş.

30 Ağustos’ta yaşanan olaydan sonra MHP’den teğmenlere… pic.twitter.com/z4oTocShHq — Ümit Özdağ (@umitozdag) November 21, 2024

“GÖRÜŞTÜĞÜM KAYNAKLAR: HULUSİ AKAR TEKRAR MSB’DE OLMAK İÇİN ORTALIĞI KARIŞTIRDI”

Özdağ, görüştüğü kaynaklardan aldığı bilgiyi paylaştı. Özdağ, “Hulusi Akar’ın tekrar MSB'de olmak için genç teğmenler üzerinden ortalığı karıştırdığını ileri sürdüler. Bu iddialar eğer doğru ise çok vahim iddialar. Zafer Partisi olarak yakından takip edeceğiz, araştıracağız.” dedi.

AKAR’DAN BAHÇELİ’YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Eski Milli Savunma Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, dün Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde konuştu. Akar, Devlet Bahçeli'nin "Umut Hakkı" çıkışına ilişkin açıklamaları dikkat çekti. Akar, “Sayın Devlet Bahçeli bilge kişiliğiyle gerçekten tarihe not düşen ve istikamet çizen bir liderdir. Bahçeli'nin umut hakkı çağrısı ile ilgili yeni bir strateji, yeni bir yaklaşım var. Değerlendirmek gerekir” dedi.

SİLAH GÖNDERMİŞTİ

Bahçeli ile Akar’ın yakın ilişkileri çok eski döneme dayanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hulusi Akar'a Genelkurmay Başkanlığı görevine atandığında makamına altın kaplamalı silah hediyesi göndermişti.

AKAR'DAN MENGÜ VE ÖZDAĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, gazeteci Nevşin Mengü ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iddialarını yalanlayarak sert açıklamalarda bulundu. Akar, söz konusu isimler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Akar, "Kişisel PR ve reyting uğruna kimse itibar suikastı yapamaz. Sözde bir gazetecinin tamamen masa başında ürettiği, kurgulanmış, gerçeklikle hiçbir şekilde bağdaşmayan, tümüyle hayal ürünü bilgileri servis etmesi kabul edilemez. Basın ahlak esaslarını yok sayanları ve entelektüel ahlak yoksunlarını kınıyoruz!" dedi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atmaları ve kılıç çatmalarının ardından soruşturma açmıştı. Sonrasında Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'dan sonra 3 teğmen, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildikleri tebliğ edilmişti. 5’e yükselen teğmen sayısı sonrası alay komutan vekili, bölük komutanı ve tabur komutanına da tebligat gitmişti.