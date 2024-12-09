Nevşin Mengü'den Bülent Ersoy'u çıldırtacak yorum. 10 kilo kalkan balığı yediği iddia edilmişti

Düzenleme: Sariye Nur Dönmez

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalındaki ünlü ses sanatçısı Bülent Ersoy'un "10 kilo kalkan yedim" sözlerine yorum yaptı. Mengü yayınında "10 kilo kalkan da yemeyin ya. Boş ver rahat bırakın şu balıkları. Denizlerde yüzsün be kardeşim" dedi.

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında ses sanatçısı Bülent Ersoyun'un bu yıl 50.’si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’ne damga vuran konuşmasını masaya yatırdı.

Mengü yeşil kıyafetleri içinde yaptığı ve çok ses getiren bandını yayınladı. Ersoy konuşmasında "74 yaşındayım. Bundan sonra da zaten rakibim yok. Savaşacağım kimse yok. Onun için boşu boşuna yaşıyorum. Öyle. Niye yaşıyorum ki, her şeyin güzelliklerini tattım" dedi.

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"Maddi manevi" diyen Ersoy "O hani diyorlar ya Bülent Ersoy 10 kilo kalkan yedi. Yok işte havyar yedi. Falan yaptı filan yaptı. Onları hep yüce Türk Milletinin sayesinde kazandım. Ve kazanmışım. Ve alnımın teriyle kazanmış olduğum oparaları yedim. Allah" diye konuştu.

Gazeteci Nevşin Mengü divanın bu konuşmasına "Yedim diyor paraları. Afiyet olsun Diva. 10 kilo kalkan da yemeyin ya. Boş ver rahat bırakın şu balıkları. Denizlerde yüzsün be kardeşim" dedi.

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Hiç bir lafın altında kalmamasıyla tanınan ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un gazeteci Nevşin Mengü'nün yorumuna ne cevap vereceği şimdiden merak konusu oldu.

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