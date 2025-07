Nevşin Mengü'den yangınlar için dikkat çeken çıkış

Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınları sürüyor. Farklı illerde devam eden orman yangınları sürerken müdahale konusunda yetersizlik de tartışılıyor. Özellikle İzmir'de dördüncü gününe giren yangın rüzgarın etkisi ile ilerliyor. Gazeteci Nevşin Mengü, orman yangınları ile ilgili olarak tepkisini sosyal medyadan paylaştı.

İşte Nevşin Mengü'nün paylaşımı:

"Yav arkadaş her sene aynı şey Her sene aynı tartışma Demek ki bir şeyler eksik yanlış ki her sene ormanlar cayır cayır yanıyor Ne önlem gerekiyorsa alınsın. Sorun anız yakılması mı? Zaten güvenlik devleti, cezası neyse kesilsin. Sorun çöp mü? Atan cezalandırılsın. Elektrik hatları mı eski? Gereği yapılsın Tweet atanın peşinde koşulacağına bunlara bakılsın, çok mu zor"