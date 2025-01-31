Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi!

8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin, geçtiğimiz aylarda tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. İtirafçı Nevzat Bahtiyar için verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesi ise tepki çekmişti. Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu.

NEVZAT BAHTİYAR'A AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. 8 yaşındaki Narin'in cesedini nehir kenarına bırakmakla suçlanan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bahtiyar'a verilen ceza ise eleştirilmişti.

Savcı, 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Bahtiyar için İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Savcı, Nevzat Bahtiyar için İstinaf Mahkemesi'ne ağırlaştırılmış müebbet talebiyle başvuru gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Son olarak sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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