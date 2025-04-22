Nevzat Bahtiyar yoğun bakımda! Salim Güran'ın avukatından flaş iddia

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın cesedini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı ortaya çıktı.
Tutuklu sanıklardan amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Nevzat Bahtiyar yoğun bakımdaymış" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6’sı tutuklu 15 sanığın yargılanması 25 Nisan'da devam edecek.