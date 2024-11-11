Nevzat Bahtiyar'a tehdit! Salim Güran'ın oğlundan 'mermi'li mesaj

Narin cinayetine ilişkin dava ertelenirken Salim Güran'ın oğlu olan Devran Güran'ın sosyal medyadaki paylaşımları gündeme oturdu. Güran'ın Instagram hesabının biyografi kısmına "İsteyene istediği kadar sevgi, isteyene istemediği kadar mermi." yazısına yer vermesi tepkilerin odağı oldu.

Diyarbakır’da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde davanın ara kararı çıkmıştı. Narin’in öldürülmesine ilişkin dört tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava 26 Aralık Perşembe günü, saat 09.00'a ertelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

SALİM GÜRAN'IN OĞLUNDAN TEHDİT DOLU PAYLAŞIM

Salim Güran'ın oğlu olan Devran Güran'ın sosyal medyadaki tehdit mesajı çıktı. Güran'ın Instagram hesabının biyografi kısmına "İsteyene istediği kadar sevgi, isteyene istemediği kadar mermi. Benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez" yazdığı yansıdı.

Ayrıca Devran Güran bir paylaşımında ise, Nevzat Bahtiyar'ı tehdit etti. Söz konusu ifadelerin gündem olmasının ardından, şu an Devran Güran'ın hesabına ulaşılamıyor. Güran'ın tepkiler sonrası hesabını kapattığı belirtildi.

“KİME YA DA KİMLERE MERMİ İLE MESAJ VERİYOR?”

Devran Güran’ın paylaşımına ise Emniyet'i, Jandarma'yı ve Diyarbakır Valiliği'ni etiketleyen Gazeteci Ferit Demir, çağrıda bulundu. Demir, "Bu sosyal medya sayfası Salim Güran'ın oğluna ait... Her hangi bir vatandaş sosyal medya hesabı sayfasındaki biyografi bölümüne bu yazıyı koysa derhal gözaltına alınır. Diyarbakır Emniyeti ve jandarması bu sayfayı görmüyor mu? 'İsteyene istediği kadar sevgi, isteyene istemediği kadar mermi. Benim rahat olmadığım yerde kimse istirahat edemez.' Devran Güran bu kadar rahat şekilde sosyal medya hesabından kime yada kimlere mermi ile mesaj veriyor?" ifadelerini kullandı.