Nevzat Bahtiyar'ın avukatları polis eşliğinde salondan çıkarıldı

Narin Güran cinayetinde itirafçı olan ve 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar'ın avukatları duruşma salonundan polis güvenliği eşliğinde çıkarıldı.

Güran'ın öldürülmesinden sonraki süreçte suç delillerini yok etmekten ceza alan Nevzat Bahtiyar'ın avukatları mahkeme salonundan güvenlik eşliğinde çıkarıldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaşımlarına göre Nevzat Bahtiyar'ın savunmasını yapan iki avukat mahkeme salonundan çıkarılmadı, bekletildi. Olası bir saldırı girişimi nedeniyle onlar için de güvenlik tedbirleri uygulandı. İki avukat tıpkı Nevzat Bahtiyar’ın ailesi gibi emniyet ekipleri tarafından Diyarbakır'dan özel koruma eşliğinde çıkarılacak.

Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medya hesabı üzerinden önce "Nevzat cinayetten beraat" sonrasında ise "Biz başardık" diyerek paylaşım yaptı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada, sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, polis koruması eşliğinde duruşma salonuna getirilmişti.