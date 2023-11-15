MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar Doğu Ekpresi konseptiyle yöresel yemekler hazırladı. MasterChef sonrasında nevzine tarifi araştırılıyor. Peki, nevzine nasıl yapılır? Nevzine tarifi için malzemeler neler?

İşte nevzine tarifi…

NEVZİNE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 125 g tereyağı

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 4 yemek kaşığı tahin

- 3 yemek kaşığı yoğurt

- 1 paket kabartma tozu

- 1 tatlı kaşığı sirke

- 3.5-4 su bardağı un

- 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Şerbeti için:

- 1.5 su bardağı toz şeker

- 2.5 su bardağı su

- 2 damla limon suyu

- 1 çay bardağı pekmez

NEVZİNE NASIL YAPILIR?

Şerbeti için, toz şeker ve suyu bir tencereye alın. Şeker tamamen eriyinceye kadar kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ilave edip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Hamuru için, tereyağı, zeytinyağı, tahin, yoğurt, kabartma tozu ve sirkeyi geniş bir karıştırma kabına alın. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir mikser yardımıyla karıştırın. Un ve iri çekilmiş ceviz içini ilave edip hafif sert kıvamlı bir hamur elde edecek şekilde yoğurun.

Hamuru bir fırın kabına 2 cm kalınlığında olacak şekilde yayın. Üzerini bir spatula yardımıyla düzleştirip önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri hafif kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alın.

Soğuyan şerbete pekmezi ilave edip karıştırın. Soğuyan şerbeti sıcak hamurun üzerine döküp 2-3 saat dinlendirin. Üzerini dondurma ve file Antep fıstığı ile süsleyin.