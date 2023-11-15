Nevzine nasıl yapılır? Nevzine tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın son bölümünde şefler kırmızı ve mavi takımdan Doğu Ekspresi güzergahında yer alan illerin yöresel yemeklerini yapmalarını istedi. MasterChef All Star sonrası Kayseri yöresine ait nevzine tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, nevzine nasıl yapılır? Nevzine tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Nevzine nasıl yapılır? Nevzine tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar Doğu Ekpresi konseptiyle yöresel yemekler hazırladı. MasterChef sonrasında nevzine tarifi araştırılıyor. Peki, nevzine nasıl yapılır? Nevzine tarifi için malzemeler neler?

İşte nevzine tarifi…

NEVZİNE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 125 g tereyağı

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 4 yemek kaşığı tahin

- 3 yemek kaşığı yoğurt

- 1 paket kabartma tozu

- 1 tatlı kaşığı sirke

- 3.5-4 su bardağı un

- 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Şerbeti için:

- 1.5 su bardağı toz şeker

- 2.5 su bardağı su

- 2 damla limon suyu

- 1 çay bardağı pekmez

ygyduhjdk.jpg

NEVZİNE NASIL YAPILIR?

Şerbeti için, toz şeker ve suyu bir tencereye alın. Şeker tamamen eriyinceye kadar kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ilave edip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Hamuru için, tereyağı, zeytinyağı, tahin, yoğurt, kabartma tozu ve sirkeyi geniş bir karıştırma kabına alın. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar bir mikser yardımıyla karıştırın. Un ve iri çekilmiş ceviz içini ilave edip hafif sert kıvamlı bir hamur elde edecek şekilde yoğurun.

Hamuru bir fırın kabına 2 cm kalınlığında olacak şekilde yayın. Üzerini bir spatula yardımıyla düzleştirip önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri hafif kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alın.

Soğuyan şerbete pekmezi ilave edip karıştırın. Soğuyan şerbeti sıcak hamurun üzerine döküp 2-3 saat dinlendirin. Üzerini dondurma ve file Antep fıstığı ile süsleyin.

Öne Çıkanlar
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Türkiye’nin geleceği diyetisyenlere kadrodan geçiyor. Bakanlık ise yıllık 6 bin 800 mezuna sadece 245 kontenjan ayırıyor
Son Haberler
Park halindeki minibüs alev topuna döndü Gündem
Park halindeki minibüs alev topuna döndü
İlahiyatçı Hasan Aydın Atatürk'e dinsiz diyenlere haddini böyle bildirdi Gündem
İlahiyatçı Hasan Aydın Atatürk'e dinsiz diyenlere haddini böyle bildirdi
İclal Aydın'ı duygulandıran 21 yıllık fotoğraf. ''Her şey hızla anı oluyor'' diyerek paylaştı Magazin
İclal Aydın'ı duygulandıran 21 yıllık fotoğraf. ''Her şey hızla anı oluyor'' diyerek paylaştı
Bir ülkeden daha İsrail kararı. Diplomatik ilişkilerini kestiler Dünya
Bir ülkeden daha İsrail kararı. Diplomatik ilişkilerini kestiler
Kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Gündem
Kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
TRON ve Pundi X, blokzinciri POS çözümünü blokzincirine taşıyor Gündem
TRON ve Pundi X, blokzinciri POS çözümünü blokzincirine taşıyor
Avusturya uzun menzilli hava savunma sistemi alacak Dünya
Avusturya uzun menzilli hava savunma sistemi alacak