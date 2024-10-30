New Look zorlu piyasa koşullarına rağmen toparlanıyor

New Look, 30 Mart 2024 tarihli mali yıl için vergi öncesi 27,2 milyon dolar zarar bildirdi. Bu rakam, bir önceki yıl kaydedilen yaklaşık 111,6 milyon dolarlık kaybın oldukça altında. Şirket, zorlu ticaret koşulları nedeniyle yüzde 8,9 oranında bir düşüş yaşadığını belirtti.

Şirketin, bahar ve yaz dönemlerinde yaşanan sıra dışı hava koşullarına karşı marjlarını korumak amacıyla "uzun ömürlü geniş çekiciliğe sahip stoklar" satın aldığı ifade edildi. Ancak, gelirlerinin 11,5 oranında düşerek 704 milyon ABD dolarına gerilediği, mağaza kapatmalarının yanı sıra üçüncü taraf platformlardan elde edilen gelirin de yüzde 7,6 azaldığı belirtildi.

New Look, enflasyonist baskıların hafiflemesini ve ekonomik koşulların iyileşmesini beklese de, "ulusal yaşam maaşı ve ulusal asgari ücret" gibi yüksek düzenleyici artışlarla karşılaşma ihtimallerinin bulunduğunu, bu durumun maliyet yapılarının büyük bir kısmını oluşturduğunu açıkladı.

Şirket ayrıca, müşterilerin harcanabilir gelirlerinde beklenen yüklerin farkında olduklarını belirterek, markanın temel fiyat noktalarını korumak için yatırımlara devam edeceklerini vurguladı. New Look, zorlu piyasa koşullarına rağmen sürdürülebilir bir gelecek hedefliyor.