Açılışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde kazanım elde etti ve yüzde 0,63 yükselerek 48.186,71 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,96 artışla 6.785,91 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,41 primle 23.012,09 puana tırmandı.Makroekonomik veriler yatırımcıların odak noktasında bulunurken, enflasyon rakamları sonrasında pay piyasaları güne olumlu bir giriş yaptı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım'da iki aylık dönemde yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile tahminlerin altında yükseldi.Değişken enerji ve gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE de Kasım'da Eylül'e kıyasla yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 artarak beklentilerin gerisinde kaldı.Çekirdek enflasyon bu dönemde yıllık bazda Mart 2021'den beri en düşük düzeye indi. Bunun yanı sıra ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 13 Aralık ile sona eren haftada önceki haftaya göre 13 bin kişi düşerek 224 bine indi.

Analistler, ABD'de hükümet kapanmasının ardından Ekim ayı verilerinin eksik olması nedeniyle yatırımcıların rakamları ihtiyatlı değerlendirdiğini, fakat enflasyondaki yavaşlama belirtilerinin Fed'in önümüzdeki yıl faiz oranlarını daha fazla indirmesi için ortam yaratabileceğini ifade etti.

Kurumsal cephede ise yarı iletken firması Micron'un, dün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanan bilançosunda bellek çiplerine olan güçlü talebe işaret etmesi ve üç aylık finansal performansının tahminlerin üstünde çıkması üzerine hisseleri yüzde 14'ün üzerinde yükseldi.